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Bilim / Teknoloji

NASA, Plüton gezegenine iniş videosunu yayınladı!

Video, NASA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı

25 Ocak 2017 18:53

NASA bilim insanları, Plüton gezegenine iniş görüntülerini içeren videoyu, Resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Video, uzay ve bilim meraklıları tarafından kısa sürede büyük bir izlenme rakamı elde etti.

New Horizon uzay aracı tarafından 6 haftadan fazla bir süre içinde çekilen 100'den fazla fotoğraf ile hazırlanan bu videoda, uzay aracının Plüton ve en büyük uydusu olan Charon'u uzak bir mesafeden görüntülediği görülüyor. Çekilen fotoğraflardaki görüntü uyumu için ise bazı fotoğraflarda interpolasyon ve renk tonlama düzenlemeleri yapılmış.

9.5 yıllık yolculuk sırasında katedilen 3 milyar mil yani 4828032000 kilometre mesafe sonrasında ulaşılan Plüton gezegenine iniş videosu şöyle:

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