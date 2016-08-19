NASA, asteroite araç indirecek

NASA, asteroit görevi için geliştirdiği OSIRIS-Rex adlı uzay aracını 8 Eylül'de fırlatacağını açıkladı. Araç, asteroit yüzeyinde üç yıl kalacak ve kapsamlı araştırmalar yapacak.

Gazete Duvar'dan Erdal Kaplanseren'in haberine göre; hedefte Bennu isimli asteroit var. OSIRIS-Rex’in 8 Eylül’de Cape Canaveral’da başlayacak yolculuğu, dünyamıza yakın uzay cisimlerinden biri olan Bennu’nun yüzeyinde iki yıl sonra mola verecek. Mola verecek diyoruz çünkü tek amaç oraya gidip fotoğraflar çekmek, taş ve toprak örneklerini orada inceleyip buraya sonuçları göndermek değil. OSIRIS-Rex’in, asteroitin yüzeyinden topladığı farklı örnekleri dünyaya geri getirmesi planlanıyor.

Uzay aracının Bennu’nun yüzeyindeki molası yoğun bir tempoda geçecek ve üç yıl sürecek. Bu süre zarfında yüzeyi üç boyutlu olarak tarayacak, farklı yerlerde sıcaklık ölçümleri yapacak ve 57 g ile 2 kg arasında değişen ağırlıklarda örnekleri toplayabileceği en iyi yerleri arayacak. Görev başarılı olursa, Amerika ilk defa insansız bir uzay görevinden bir uzay cisminin yüzeyinden örnek alarak dönmeyi başarmış olacak.



Sovyetler ve Japonya başarmıştı



Eski SSCB, 1970-76 yılları arasında üç insansız ay görevinden (Luna 16, 20 ve 24) yüzeyden topladığı örneklerle dünyaya dönmeyi başarmıştı. Bunu bir asteroit yüzeyine inerek başaran tek ülke ise Hayabusa ile Japonya olmuştu. 2003 yılında fırlatılan ve 25143 Itokawa asteroitinin yüzeyinden topladığı örneklerle, 2010’da dünyaya dönen Hayabusa’nın ganimetlerinin bir kısmı NASA ile de paylaşılmıştı.

OSIRIS-Rex, görevinde başarılı olursa ve her şey hesaplandığı gibi giderse, 2023 yılında dünyaya getirdiği örneklerin %4’ünü projenin ortağı Kanada Uzay Ajansı’na, %0,5’ini ise Hayabusa’dan gelen örnekleri NASA ile paylaştıkları için JAXA’ya (Japon Uzay Ajansı) verecekler. Tüm örneklerin %75 gibi büyük bir kısmı, gelişecek yeni teknolojilerle gelecekte incelenmek üzere dokunulmadan saklanacak.