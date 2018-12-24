Narkotik polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında büyük operasyon (2)

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda\'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR\'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan\'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye\'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye\'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

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