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Spor

Napoli'de Mazzarri dönemi bitiyor

Napoli'nin 51 yaşındaki çalıştırıcısı Mazzari, maçın ardından yaptığı açıklamada, ayrılık kararını paylaştı

20 Mayıs 2013 10:32

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Napoli'de teknik direktör Walter Mazzarri, takımıyla yollarını ayıracağını, "Napoli'de benim dönemimin sonuna geldik" sözleriyle duyurdu.
 
Serie A'nın 2012-2013 sezonunun son haftasında dün AS Roma'ya konuk olan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan lig ikincisi Napoli'nin 51 yaşındaki çalıştırıcısı Mazzarri, maçın ardından yaptığı açıklamada, ayrılık kararını paylaştı.

"Napoli'de benim dönemimin sonuna geldik. Ya biraz ara vereceğim ya da bir hava değişimi yapacağım. Burada 4 harika yıl geçti. Oyuncularıma ve bana yakın olan herkese çok teşekkür ediyorum" diyen Mazzarri, zirveye oynayan bir takım hüviyetine büründürdüğü Napoli'yi ligde ikinci sıraya kadar taşıdı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, Mazzarri'ye yaptıklarından ötürü teşekkür ederken, yeni teknik direktörü sosyal paylaşım sitesi ''Twitter''dan açıklayacağını ifade etti.

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