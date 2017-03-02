T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Namibyalılar için Almanya'nın 'soykırım özrü' yeterli değil

Almanya'nın Namibya'da yaşayan Herero halkından soykırım için özür dileme planı memnuniyetle karşılandı. Ancak halk topraklarını da geri istiyor. Sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileriyle hızlandığı belirtiliyor.

02 Mart 2017 17:13

Namibya'da yaşayan Herero halkı, Almanya'nın 20. yüzyılın başındaki katliamlarından dolayı özür dilemesini memnuniyetle karşılarken, kendilerinden alınan toprakların geri verilmesini de talep ediyor.

Namibya, 1884 yılında Almanya tarafından ilhak edildi. Ülkenin ekilebilir alanlarında yaşayan Herero halkı, Almanya'ya karşı 1904 yılında ayaklandı. Almanya, ayaklanma nedeniyle binlerce kişiyi infaz ederken, bu topraklara da el koydu. İdam edilmeyenler ise çöle sürüldü ve burada da binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Herero halkını yüzde 80'inin bu dönemde yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan 74 yaşındaki Herero Alex Kaubtauuapela, "Topraklarımızı geri istiyoruz. Hererolar Alman halkı yüzünden fakirleşti" diyor.

Namibya'da bugün ekilebilir alanların yaklaşık yarısı Alman ve Hollandalı göçmenlerin elinde bulunuyor. Bu grubun 2,3 milyonluk ülke nüfusuna oranı ise yalnızca yüzde 6.

Almanya ile Herero halkının varacağı olası bir anlaşma, diğer Afrika ülkelerindeki benzer durumlar için de bir model oluşturabilir.

Reuters ajansı, Almanya'nın Namibya'da yaşananlarla yüzleşme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirilerinin ardından ivme kazandığına dikkat çekiyor.

Alman parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren tasarıyı

Bundan bir ay sonra Temmuz 2016'da Almanya Başbakanlığı, Herero halkına soykırım uygulandığını kabul ederek, resmen özür dilemeyi önermişti. O tarihten bu yana iki taraf arasında beş tur görüşme yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya NamibyaHereroAncakSürecin Cumhurbaşkanı ErdoğanAlmanyaHerero Alex KaubtauuapelaHererolar AlmanAlmanHollandalıBuAfrikaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTemmuzAlmanya Başbakanlığı Herero

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24