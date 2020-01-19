Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Abdülkerim Çevik, Bitlis Güroymak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soylu, paylaşımında, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü" ifadelerini kullandı.