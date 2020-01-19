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Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü

Soylu, "Çok hüzünlüyüm" dedi

19 Ocak 2020 14:23

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Abdülkerim Çevik, Bitlis Güroymak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soylu, paylaşımında, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü" ifadelerini kullandı.

Bitlis’in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin’in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çevik’in cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verilecek. Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Soylu: Çok hüzünlüyüm

Şeyh Abdülkerim Çevik'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi. 

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