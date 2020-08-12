Nakit döviz çekimine komisyon geldi

Merkez Bankası'nın 5 Ağustos'ta yayımladığı tebliğ ile izin verdiği nakit döviz talebine komisyon uygulaması bankalar tarafından uygulanmaya başlandı. Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken, diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Büyük bir özel bankanın 20 bin liranın üstüne binde 1,5, orta ölçekli bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi. Nakit olmayan döviz talebinde yani örneğin internet sitesinden yapılan döviz alım-satım ve transferlerinde ise komisyon alınmıyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, 'uluslararası piyasalarda çalkantı nedeniyle' nakit döviz işlemleri, yani dolar veya Euro'yu yurt dışından almak getirmek ve saklamak maliyetli olmaya başlayınca bankaların talebi ile Merkez Bankası nakit döviz işlemlerinden komisyon alınmasının yolunu açtı.

Merkez Bankası 4 Ağustos'ta yayımlanan 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Uygulama Esasları'nda bankaların efektif yani fiziki döviz çekimlerinde ücret alabileceğini belirtti. TCMB talimatında "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk Lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir" denilerek net olarak döviz çekimlerinden komisyon alınabileceğini ifade etti.