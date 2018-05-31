Nagatomo, Japonya Milli Takımı'nda

Dünya kupasında mücadele edecek Japonya Milli Takımı\'nın 23 kişilik kadrosuna geride kalan sezon Galatasaray\'da kiralık olarak forma giyen

Nagatomo da alındı.

Teknik direktör Akira Nishino, Rusya\'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası\'nda oynayacak 23 kişilik

kadrosunu belirlerken, Galatasaray\'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo\'yu da kadroya aldı.

Japonya Milli Futbol Takımı\'nın 2018 FIFA Dünya Kupası\'ndaki kadrosu şu isimlerden oluştu.

Kaleci: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa)

Savunma: Yuto Nagatomo (Inter), Hiroki Sakai (Olympique Marsilya), Gotoku Sakai (Hamburg), Maya Yoshida (Southampton), Wataru Endo,

Tomoaki Makino (Urawa), Gen Shoji, Naomichi Ueda (Kashima)

Orta saha: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Ryota Oshima (Kawasaki), Gaku Shibasaki (Getafe), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki

Haraguchi, Takashi Usami, (Fortuna Düsseldorf), Takashi Inui (Eibar), Keisuke Honda (Pachuca), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz 05)

Japonya, Dünya Kupası\'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya\'nın bulunduğu H Grubu\'nda mücadele edecek.

İstanbul DHA

