AYM, 18 ay geçti henüz bir karar vermedi; Nadira Kadirova’nın abisi isyan etti: Şirin Ünal, milletvekili olduğu için mi böyle oluyor?

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova ile ilgili bir karar vermedi. Ailenin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, “Hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz” dedi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kadirova’nın şüpheli ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, ölümünden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Mart 2020’de takipsizlik kararı verilerek kapatılmıştı. Savcılık kararında, Kadirova’nın olay öncesinde intihara karar verdiği öne sürülmüştü. Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan da savcılığın takipsizlik kararı verdiği soruşturma dosyasını 5 Haziran 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Ancak, AYM tam 18 aydır Kadirova dosyasına ilişkin bir karar açıklamadı.

AYM’nin sessizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Nadira Kadirova dosyası AYM’de son aşamaya geldi. Çünkü son olarak Adalet Bakanlığı bir savunma yaptı ve ben de bu savunmaya cevap verdim. Şu an itibarıyla AYM’nin atacağı tek adım kararını açıklamaktır. Diğer tüm süreçler tamamlanmış durumda. Ne zaman karar verileceği ve bu kararın ne zaman açıklanacağı da AYM’nin yetki ve takdirinde. Kadirova’nın ölümünün üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti, artık kararın gecikmeden verileceğini ümit ediyorum. Olayda bir siyasinin isminin geçmesi, AYM’nin karar vermeyi geciktirmesinde bir etken değildir umarım” dedi.

“AİHM’e taşıyacağız”

Yürütülen soruşturmada birçok eksiklik olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yürütülen soruşturmada toplanmayan deliller ve birçok eksik inceleme var. AYM’nin bu eksiklikleri göreceğini, yeterince incelenme yapılmadığı için bir hak ihlali kararı vereceğini ve davanın yeniden görüleceğini umuyorum. Bizim isteğimiz davanın ülkedeki yargı mekanizmalarıyla çözüme kavuşturulması; ama eğer beklentimizin tersi bir durum olursa Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de taşıyacağız.”

Abisi sordu: Şirin Ünal, milletvekili olduğu için mi böyle oluyor?

Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov da yargı sürecine isyan ederek, “Artık yeter. Kardeşimin ölümünün üzerinden tam 2 yıl 2 ay geçti. Şirin Ünal, milletvekili olduğu için mi böyle oluyor? Söyleyecek söz bulamıyorum. Türkiye halkının bize destek olmasını bekliyoruz. Artık adalet yerini bulsun. Kardeşimin ölümüne neden olanlar hak ettikleri cezayı alsın” dedi.