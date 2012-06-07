Naci Görür'den deprem uyarısı: Marmara Denizi ve Erzincan'a dikkat!

Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucu ile en batı ucunda büyüklüğü 7 ve üzeri olan deprem beklendiğini belirten Naci Görür: “Bu faylar Marmara Denizi’ndeki Kuzey Marmara fayı ve Erzincan’ın doğusundaki Yedisu fayı.”

Milliyet'in haberine göre, İTÜ Deprem Araştırma Alt Grubu’ndan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğudaki ucu ile en batı ucunda, büyüklüğü 7 ve üzeri olan deprem beklendiğini belirterek, “Bunlardan birisi en batıda olanı Marmara Denizi’ndeki Kuzey Marmara fayı, diğeri de en doğu ucunda bulunan ve Erzincan’ın da doğusunda yer alan Yedisu fayıdır. Yedisu fayı aynı zamanda Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kesişme noktasıdır. DAF üzerindeki depremler bu fayı her an tetikleyebilir. Yani fayın iki ucu da topun ağzında” dedi.

KAF enerjİsini boşalttı

Görür, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde 1939’dan 1999’a kadar 7 adet 7 ve üzeri büyüklüklerinde deprem olduğunu belirterek, “KAF bu kadar süre içinde enerjsinin büyük bölümünü boşalttı. Şimdi bizim en büyük korkumuz (DAF) Doğu Anadolu Fayı’dır” diye konuştu. DAF’ın da KAF gibi belirli bir süre içinde enerjisini boşaltmaya başladığını tahmin ettiklerini belirten Görür, “DAF üzerinde 2007 yılında biri 5.1 biri 5.9 büyüklüklerinde iki deprem, 2010 yılında biri 5.1 diğeri 6 büyüklüklerinde iki deprem olmak üzere 4 deprem meydana geldi. Ama esas büyük deprem yani 7 ve üzeri deprem şu ana kadar olmadı. Yaklaşık 150 yıldan beri de bu fay büyük deprem üretmedi. Acaba bu DAF da, KAF gibi belirli bir periyot içinde enerjisini boşaltacak mı? Eğer durum böyleyse DAF çevresindeki yerleşim yerlerinin hemen hepsi tehlikede demektir. Çünkü burada çok büyük seri depremler olabilir. Fay enerjisini tıpkı KAF gibi seri depremlerle boşaltabilir” diye konuştu.

DAF’a yakın takip

İskenderun’dan Bingöl Karlıova’ya kadar uzanan DAF’ın bugüne kadar incelenmedeğini belirten Görür, “Oradaki fayların yapısı tam olarak bilinmiyor. Biz yapacağımız araştırmayla DAF’ı her yönüyle inceleyeceğiz. Tıpkı Marmara’daki fay gibi DAF’ı da radarlarla, yeraltı röntgenleriyle, havadan uydular aracılığıyla mercek altına yatıracağız” dedi.

KAF’taki tehlikeli faylar

- Yedisu fayı: Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde bulunan Erzincan’ın doğusundaki Yedisu fayı. 90 km uzunluğunda. En son 1784’te deprem üretti. Büyüklüğü 7’nin üzerinde deprem bekleniyor.

- Kuzey Marmara fayı: KAF üzerinde 110 km uzunluğunda. En son 1766’da deprem üretti. 7 veya üzerinde deprem bekleniyor.