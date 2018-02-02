Myanmar'da yeni toplu mezarlar bulundu

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Arakan bölgesinde göçe zorlanan ve ordunun şiddetine maruz kalan Rohingya Müslümanlarından onlarcasının kurşuna dizilerek öldürüldüğü ve sonrasında en az beş farklı yerde toplu mezarlara gömüldüğü ortaya çıktı.

Associated Press ajansının 20'den fazla tanık ve kurban yakını ile kayıt tarihi teyit edilen cep telefonu videolarına dayandırdığı özel araştırma haberine göre, Budist köylülerin yardımıyla Myanmarlı askerler tarafından öldürülen en az 75 Rohingya Müslümanı'nın üzerine daha sonra eşkâlleri belirlenmesin diye asit döküldü.

Bu şekilde öldürülen Rohinyalıların sayısının 400'ü bulabileceğini söyleyen köylüler, asit dolayısıyla tanınmaz hâle gelen yakınlarını o gün giydikleri kıyafetlerden teşhis ettiklerini belirtti.

"Oyun için takımlara ayrılın dediler"

Katliamdan şans eseri kurtulduğunu söyleyen Nur Kadir, diğer 14 kişiyle birlikte Gu Dar Pyin köyünde futbola benzeyen yerel bir spor olan "chinlone" oynamak üzere takımlara ayrılmalarının istendiğini ve oyuncu seçimleri sırasında üzerlerine kurşun yağdırıldığını aktardı.

Myanmarlı askerler ateş etmeye son verdiklerinde ise sadece kendisinin ve iki takım arkadaşının hayatta kaldığını söyleyen Kadir, altı arkadaşının asitten eriyen bedenlerini bir hafta sonra iki ayrı toplu mezarda bulduğunu anlattı.

AP'nin haberine göre, bahsi geçen toplu mezarlar ilk kez keşfedilen beş mezardan sadece ikisi. Myanmar hükümeti 10 "teröristi" etkisiz hâle getirdiğini söylediği bir toplu mezar dışında bugüne kadar bu tip bir katliamda bulunmadığını savunuyor.

Ancak ajans, gerçekliğini doğruladığını belirttiği videolarda Rohingya Müslümanlarının sistematik bir şekilde katledildiğini bildirdi.

Habere göre ayrıca videolarda katliamdan 13 gün sonra toplu mezarların olduğu alanlarda asitle karışan yağmur suyunun mavi-yeşil birikintiler oluşturduğu görülüyor. Bu birikintilerin etrafında ise kafası ya da gövdesi olmayan cesetler ve iskeleti ortaya çıkmış uzuvlar göze çarpıyor.

"Soykırım özellikleri"

Son keşfedilen toplu mezarlarla birlikte Arakan'da ordunun baskısı ile yerlerinden edilen ve komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Rohingya Müslümanlarının yüzleştiği şiddetin "soykırım” derecesinde olduğuna dair iddialar tekrar gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Temsilcisi Perşembe günü bir açıklama yaparak Myanmar ordusunun operasyonlarının "soykırım özellikleri" taşıdığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson da AP'nin haberi üzerine yaptığı yazılı açıklamasında "uluslararası toplumun Myanmar'ın hesap vermesi için daha fazla baskı oluşturması" gerektiğini kaydetti.

Robertson, açıklamasında ek olarak AB ve ABD'nin, Myanmar ordusunda bu suçlara karışan komutan ve askerleri tespit edip bu kişilere yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi ve BM'ye silah ambargosu için girişimde bulunma çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Aralık ayında Rohingyalara yönelik şiddetin soykırım olabileceğini belirtmişti. BM ayrıca evleri ateşe verilen, şiddet gören, tecavüze uğrayan ve öldürülen Müslüman azınlığın yaşadıklarını "etnik temizlik" olarak nitelendirmişti.

Bangladeş ve Myanmar Ocak ayında yüz binlerce Rohinya Müslümanı'nın iki yıl içerisinde evlerine dönebilmeleri için anlaştıklarını açıklamıştı.

BM verilerine göre 650 binden fazla Rohingya, Arakan'da faaliyet gösteren Müslüman ayrılıkçıların kurduğu Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun Ağustos 2017'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemesinin ardından Myanmar ordusu tarafından başlatılan operasyon nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

DW,AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe