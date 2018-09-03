Myanmar'da Reuters muhabirlerine 7'şer yıl hapis

Myanmar'da mahkeme, Rohingya Müslümanlarının askerler ve yetkililer tarafından öldürüldüğü iddialarını araştırırken tutuklanan iki Reuters muhabirine 7 yıl hapis cezası verdi.

Reuters haber ajansı adına çalışan gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo "Devlete ait gizli belgeleri elde etmekle" suçlanıyor ve haklarında 14 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Wa Lone ve Kyaw Soe Oo Aralık ayında devlet sırlarını ifşa etmekten tutuklanmıştı. İki gazeteci 10 Rohingyalının öldürülmesi ile ilgili bir haber üzerinde çalışıyordu. Gazetecilerin kendilerine belge veren polisler tarafından tuzağa düşürülüp tutuklandığı iddia ediliyor.

Wa Lone mahkemede kendini destekleyenlere "Demokrasiye ve özgürlüğe inanıyorum. Yanlış birşey yapmadım" dedi.

İki gazetecinin avukatlığını yapan Khin Maung Zaw kararı "Basın özgürlüğü, demokrasi ve Myanmar için kötü" diye değerlendirdi.

Tepkiler sürüyor

Öte yandan karara uluslararası tepkiler de geliyor. Birleşmiş Milletler'in Myanmar Koordinatörü Knut Ostby gazetecilerin serbest bırakılması ve "ailelerinin yanına dönüp, gazeteci olarak işlerine devam etmelerine izin verilmesi" çağrısında bulundu. Ostby bu çağrıyı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahkemeyi izleyen ABD'li, İngiliz ve Avustralyalı diplomatlar kararı eleştirdiler. İngiliz büyükelçi Dan Chugg kararı hukukun üstünlüğüne vurulmuş bir "balyoz darbesi" olarak nitelerken, yargıcın delilleri dikkate almadığını söyledi.

ABD'li büyükelçi Scot Marciel kararın ülkede "temel hakları sağlamak için çok çalışan Myanmarlılar için üzücü olduğunu" söyledi.

Reuters Genel Yayın Yönetmeni Stephen J. Adler de yaptığı açıklamada karar "hukukun üstünlüğü ya da ifade özgürlüğü ile bağdaşmıyor ve hükümet tarafından bir aciliyet meselesi olarak düzeltilmeli" dedi.

dpa,AFP/SSB,BK

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