Müzisyenlerin yeni sahnesi: Evlerinin salonu

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Ünlü müzik yıldızlarının konserleri tek tek iptal edilirkeni müzisyenler binlere, hatta milyonlara ulaşabilecekleri yeni bir sahne buldu: evlerinin salonları.

John Legend, Bono, Coldplay'in solisti Chris Martin, Pink, John Mayer ve Keith Urban, dünya sosyal izolasyona devam ederken evlerinin salonlarından dijital konserler düzenlemeye başladı.

Associated Press'e konuşan Legend, "Normalde evlerimizin salonlarında sabahlıkla konser vermeyiz" dedi ve ekledi; "Birçok insan şu anda travma ve anksiyete gibi problemlerle mücadele ediyor, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Birçok müzisyen dışarı çıkıp en iyi yaptıkları şeyi yapamıyor. O yüzden hayranlarımızla temas halinde kalmanın, onlara sevgimizi hissettirmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz".

Legend, Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı "Together at Home" (Birlikte Evde) kampanyasına destek için dün akşam Instagram üzerinden bir konser verdi. Ünlü müzisyen, sosyal medya üzerinden hayranlarının şarkı isteklerini de aldı.

Müzisyenler, dijital konserler dışında da hayranlarıyla temase geçmenin yolunu buldu. Miley Cyrus, her gün Instagram üzerinden yayınlanan bir 'talk show' yapmaya başladı. Salgın sebebiyle ofislerini kapatan Rolling Stone dergisi, IGTV üzerinden ünlü müzisyenlerin kendi şarkılarını çalacağı bir program başlatacak.

The Killers grubundan Brandon Flowers, grubunun ünlü şarkısı 'Mr.Brightside'ı söylerken ellerini yıkarken bir video paylaştı.

Öte yandan, bu akım Türkiye'ye de yansıdı. Müzisyen Sıla dün, evinde verdiği konseri internet üzerinden yayınladı.