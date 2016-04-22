Müzik dünyası onun için ağlıyor



ABD'nin Minnesota Eyaleti'nde evinde ölü bulunan 57 yaşındaki Prince'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. ABD'nin magazin portalı TMZ, ünlü yıldızın aşırı doz uyuşturucudan ölmüş olabileceğini yazdı. Yerel yetkililer de adli tıptaki incelemelerin sürdüğünü ve birkaç gün içinde Prince'in ölüm nedeninin belli olacağını kaydetti.

Prince'in gribe yakalandığı ve bunun etkilerini üzerinden atamadığı için bundan birkaç gün önce hastaneye gittiği öğrenildi. Medyada Prince'in sağlık nedenleriyle iki konserini iptal ettiği haberleri yer almıştı.

"Müzik dehası" olarak nitelenen Prince'in ölümüsosyal medyada müzik dünyasına dek siyasete dek geniş yankı buldu. ABD Başkanı Barack Obama Twitter hesabından Prince'in "Güçlü ruhlar kuralların dışına çıkar" sözüne atıfta bulunarak Prince için "Hiç bir ruh daha özgür, daha yürekli ve daha yaratıcı değildi" diye yazdı.

İngiliz şarkıcı Boy George, Prince’in ölüm haberi için “Bu en kötü gün. Ağlıyorum” mesajını paylaştı.

Justin Timberlake, “Eşsiz Prince” yazarken Robbie Williams de “Şimdi de Prince mi, hayır, hayır hayır” şeklinde şaşkınlığını ifade etti.

Oyuncu Samuel L. Jackson, Bill ve Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton da duygularını dile getirenler arasında. Sinema yönetmeni Spike Lee, Prince'in derin mizah anlayışını vurgulayarak “Biraderimi kaybettim” dedi. 1999 yılının yeni yıl kutlaması sırasında Prince ile birlikte “American Woman” adlı hit parçayı Lenny Kravitz de Twitter hesabından “Biraderim ve dostumu kaybettim” dedi.

1958 yılında Minneapolis'te doğan Prince geçmiş yılların en önemli pop sanatçılarından bir olarak tanınıyordu. "Purple Rain", "Sign O' The Times", "Kiss" und "When Doves Cry" adlı parçaları dünya çapında hit olmuştu. Grammy Müzik Ödülü'ne 7 kez layık görülen sanatçı başka sanatçılara besteler de yaptı.