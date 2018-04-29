Müzik albümü çıkardığı bilinmeyen 10 yıldız

Dünya çapında oyuncu ya da modellikleriyle tanınan bazı yıldızlar, profesyonel yaşamlarının bir aşamasında müzik albümü çıkarmayı da denedi.

Ancak bu albümler genelde çok ses getirmedi.

BBC muhabiri Neil Smith, bu yıldızların öne gelenlerini derledi.

Scarlett Johansson 2008'de çıkardığı albümünde Tom Waits parçalarını yorumladı.

Johansson daha sonra ise söz yazarı Pete Yorn'la birlikte çalıştı ve ikili ortak bir albüme imza attı.

Oyuncunun ilerleyen yıllarda The Singles (Bekarlar) adlı, sadece kadınlardan oluşan bir grup kurma girişimi ise aynı adlı başka bir grubun isim hakkı için yasal mercilere başvurmasıyla hüsrana uğradı.

'Birkaç İyi Adam', 'Kardeş Gibiydiler', 'Apollo 13' gibi filmlerle tanınan, son yıllarda ise İngiltere'de telefon reklamlarının önemli bir yüzü haline gelen Kevin Bacon bugüne kadar yedi albüm çıkardı.

Bacon albümleri, kardeşi Michael'la birlikte hazırladı.

Albümlerde dinleyiclere folk, rock, soul ve country tarzı müziklerin bir karışımı sunuluyor.

Son dönemin en fazla konuşulan filmlerinden 'La La Land'in yıldızı Ryan Gosling, filmde bir müzisyeni canlandırmıştı.

Gosling gerçek hayatta ise, 2009 yılında arkadaşı Zach Shields ile bir albüme imza attı.

Albüm, bir hayalete aşık olan bir canavarla ilgili bir oyunun soundtracki olarak hazırlandı.

Bu yüzden şarkı isimleri içinde zombi, kurt adam gibi kelimler yer alıyor.

Ünlü model 1994 yılında 'Babywoman' adlı bir albüm çıkardı.

Ancak Campbell albümle hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

'Babywoman' Q dergisinin 2006'daki 'tüm zamanların en kötü 50 albümü' listesinde altıncı sırada yer aldı.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından dövüş filmleriyle tanınan Chan aynı zamanda tutkulu bir müzisyen.

Chan'ın bugüne kadar farklı dillerde yayımlanmış 20'den fazla albümü bulunuyor.

Chan başlarda filmlerinin sonundaki alt yazı bölümlerine şarkı hazırlıyordu sonra albüm yapmaya da başladı.

İlk albümünü 2008'deki Pekin Olimpiyatları için hazırladı.

'Altıncı His', 'Küçük Gün Işığım' gibi filmlerle tanınan Avustralyalı oyuncu Colette de oyunculuk dışında müzikle uğraşmaya zaman bulabilen yıldızlardan.

2006 yılındaki albümünü The Finish grubuyla birlikte çıkardı.

Grubun bateristi, eşi Dave Galafassi'ydi.

Colette gibi Downey Jr da sadece tek bir albüm hazırladı.

2004 yılındaki 'The Futurist' adlı albümündeki tüm şarkıların sözlerini kendisi yazdı.

Eastwood'u takip edenler, onun oynadığı bazı filmlerde şarkı söyleme sahnelerinin olduğunu bilir.

Ancak çok az kişi oyuncunun 1963'te konvoy şarkıları söylediği bir albüm çıkardığından haberdardır.

Kont Drakula'dan 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki Saruman'a Lee, sinema tarihinin en zalim karakterleriyle özdeş usta bir isim.

Lee yaşlılık döneminde ise 'Haçlı seferleriyle özdeş Frank Kralı Charlesmagne konulu' bir çift heavy metal albümü çıkardı.

'Sıkı Dostar' filmiyle Oscar kazanan ve asıl olarak 'Evde Tek Başına' filmiyle tanınan Joe Pesci, ilk albümünü 1968'de çıkardı.

Bu albümünde Beatles'ın bir parçasını yorumladığı bir şarkısı da yer aldı.

Pesci daha sonra bir albüm daha yayımladı.