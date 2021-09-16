Müze Gazhane Büyük Sahne, Albert Camus'un Veba'sı ile açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sahnesi Müze Gazhane Büyük Sahne’yi, Neil Bartlett’in uyarladığı Albert Camus’un "Veba" adlı oyunu ile açtı.

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sahnesi Müze Gazhane Büyük Sahne’yi, Neil Bartlett’in uyarladığı Albert Camus’un 'Veba'sıyla açtı.

Veba oyununun dün yapılan ilk gösterimine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İBB Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, müdür yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu’nun yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Nobel ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılıyor. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor.

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in çevirip yönettiği, dramaturgisini Ergün Özdemir’in, sahne-kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, ışık tasarımını Murat Selçuk’un, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz’ın yaptığı oyunun fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu çekti. Oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, Murat Coşkuner, Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor.

Oyun, 16-18 Eylül, 22-24 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de seyredilebilecek.

Müze Gazhane’deki ikinci sahne olan Meydan Sahnesi'nde ise Lot Vekemans’ın yazdığı, Şaban Ol’un çevirip yönettiği "Zehir" adlı oyun sahnelendi. Oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Eraslan Sağlam rol aldı.