Müteahhitlerden stokçulara tepki

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz, dolardaki artışı fırsat bilen bazı firmaların inşaat malzemelerini stoklayıp satmadığını belirterek, bu firmaların denetlenmesini istedi. Yılmaz, artan maliyetlere rağmen inşaatları durdurmayacaklarını belirterek, bu krizin aşılacağını söyledi.

Döviz kurundaki artış ile birlikte lokomotif bir sektör olan inşaat sektöründe de kriz etkilerini göstermeye başladı. İnşaatlarına devam etmek isteyen müteahhitler inşaat malzemesi bulmakta sıkıntı yaşadı. Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz, bazı inşaat malzemelerinin yerli üretim olmasına rağmen firmalar tarafından zam yapıldığını belirterek, bu firmalara denetim yapılmasını istedi. Yılmaz, \"Son günlerde hiçbirimizin arzu etmediği, dış güçlerin etkisiyle bir döviz krizi ile başbaşa kaldık. Bizler işimize devam ediyoruz. İnşaatlarımızı yarım bırakma gibi şansımız yok. Biz bu krizin atlatılacağına inanıyoruz. Bizim dövizle işimiz yok. Dövizle daire satmıyoruz, malzemeyi de dövizle almıyoruz. Ama dövizin artışı bizim maliyetlerimizi ciddi şekilde etkiliyor. Daire alacak kişiler faiz yükseldiğinde ev almaktan vazgeçiyor. Vatandaş konut almak için kendini geri çekiyor. Uzun süredir konut fiyatları artmadı, artmadığı gibi maliyetine satışlar yapıyoruz. İnsanları konut almaya teşvik ediyoruz. Şuan vatandaşlar fiyatların düşmesi nedeniyle konut alabilirler. Biz sektör olarak bu şartlarda inşaat yapmayıp paramızı faize yatırabiliriz. Ama biz ülkemizi seviyoruz. Bunu fırsata çevirip inşaatları durdurmuyoruz. İnşaat sektörü piyasanın olmazsa olmazıdır. Çünkü birçok insan bu sektörden ekmek yiyor\" diye konuştu.

ABD\'nin demirde gümrük vergisini iki katına çıkardığını ve demir ihracatının sekteye uğradığını kaydeden Yılmaz, ülke genelinde fiyatların düşmesini beklerken tam tersine fiyatların arttığını ifade etti. Yılmaz, şunları söyledi:

\"Normal piyasa şartlarında demir fiyatlarının gerilemesi gerekiyor. Ancak gerileyeceği yerde biz demir bulamıyoruz. Döviz yükselmeden önce demirin ton fiyatı 3 bin 100 civarındaydı ancak şu an 4 bin liraya çıktı. Stok yapan büyük tüccarlar var. Birçoğu demiri satmak istemedi. Daha fazla kar beklentisi içine girdiler. Biz sektör olarak bunları unutmayacağız. Bu sektörden ekmek yemişsin, ama en ufak sıkıntıda mal vermiyorlar. Malzeme bulamayınca inşaatlar da durma noktasına geliyor. Granit satan firma deposunda malzeme olmasına rağmen olmadığını söylüyor. Biz sektör olarak bu tür malzeme vermeyen firmalarla bir daha çalışmama kararı alacağız. Malzemelerini stoklayıp satmayan, yüksek ve ahlaksız kar hedefleyen, eskinin köhnemiş zihniyetinde kalmış fırsatçıları inşaat sektörünün üretici ve emekçileri olarak unutmayacak ve affetmeyeceğiz. Çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Parayla para kazanmaya yönelmeyeceğiz. Çünkü bizim gidecek başka bir Türkiye\'miz yok.\"

FOTOĞRAF