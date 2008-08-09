Mustafa Sandal baba oldu

Emina ile geçtiğimiz kış hayatını birleştiren Sandal, oğlunu kucağına aldığında gözyaşlarına hakim olamadı. Amerikan Hastanesi'nde 3 kilo 700 gram dünyaya gelen bebeğe "Yaman" adı verildi.

Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, doğum saatlerinde Mustafa Sandal'ın oldukça heyecanlı olduğu ve yerinde duramadığı öğrenildi.

Eşi ve bebeğin başucundan bir dakika bile ayrılmayan ünlü popçu, "Şu an hayatımın en önemli, en büyük olayını yaşıyorum... Evlat sahibi olmak çok acayip bir şey" dedi.

