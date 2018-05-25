Mustafa Cengiz'den sağduyu çağrısı

\"Tüm adaylara dostluk içinde Galatasaray\'a yakışır bir duruş içinde başarılar diliyorum\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın yapılacak Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı öncesi camiaya sağduyu çağrısında bulundu.

Galatasaray Televizyonu\'na konuşan Cengiz şu ifadeleri kullandı;

\"Yarının bir şölen, bir kutlama; Galatasaray\'ın geleceğini belirleme, kendi kaderini tayin etme olarak görüyorum. Galatasaray\'ın değerlerine, kültürüne ve tarihine bağlı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bütün adaylara şans diliyorum fakat özellikle şunu vurgulamak istiyorum; Sanal medyada sevgili taraftarlarımızın bazı yorumlarını görüyorum. Taraftarımızın ve genel kurulumuzun sağduyusuna inanıyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim ki bütün Galatasaray Genel Kurul Üyeleri aynı zamanda taraftardır. Ben de bir taraftarım. Ben taraftar dediğimde asla Camiayı genel kurul üyesi, spor kulübü üyesi veya belli bir mensubiyetle ayırmam. Sadece camiayı düşünürüm, o bağlamda konuşurum. Özellikle taraftarlarımızdan yarın seçim için itidal, sükunet ve herhangi bir taşkınlığa neden olmamalarını diliyorum. Lütfen itidal ve sükunet içinde Galatasaray\'a yakışır bir vakar ve asalet içinde seçimlerimizi bitirelim. Galatasaray Spor Kulübü kendine yakışan, kendine uyan hak ettiği yönetimi istediği gibi özgürce seçsin. Biz yönetim olarak bunun bütün fiziki altyapılarını aldık, gerekli düzenlemeler düzgün ve hakça biçimde yapıldı. Tüm adaylara dostluk içinde Galatasaray\'a yakışır bir duruş içinde başarılar diliyorum. Taşkınlıklara neden olunmamasını özellikle taraftarımızdan rica ediyorum. Sahiplenme duygusu aidiyet kadar değerli ve önemlidir. Bu beraberinde sadakati de liyakati da getirir. Galatasaray bu liyakatle layık olduğu en güzel yönetimi bulacaktır ve başarılarla taçlandırılacaktır.\"

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