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Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Korkut ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

28 Şubat 2018 18:00

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Korkut ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK\'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik Korkut ilçesi Balkır köyünde 9 şüphelinin evine operasyon düzenledi. \'Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray 2018-1\' operasyonu kapsamında şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfek, 5 kalaşnikof tüfek şarjörü, 141 kalaşnikof fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 29 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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