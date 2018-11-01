Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi\'nde alternatif ürün olarak yetiştirilen muşmulanın hasadına başlandı. Ekildikten yaklaşık 3 yıl sonra ürün vermeye başlayan muşmula (döngel), çiftçinin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin tüm illerine çilek satışı yapan kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde çiftçiler muşmula üretiminde de iddialı. Asıl gelir kapısı çilek olan bölgede, alternatif gelir kapısı ise muşmula oldu.

İnegöl ilçesinin Kurşunlu mahallesi geleneksel ürünü olan fasulyeden yeterli verim alamayınca ektiği ürünü değiştirdi ve bu sayede yüzü gülmeye başladı. 10 yıl önce yeşil fasulyeden umduğunu bulamayan, kurtuluşu çilek üretiminde bulan Kurşunlu halkının, çilek sayesinde yıllarca yüzü gülerken, alternatif ürün muşmula da çiftçinin beklentisini karşılamaya başladı.

BU GÜN İÇİN MEMNUNUZ

Muşmula hasadı yapan çiftçi Hüseyin Kandemir, Kurşunlu’nun çileğiyle ünlü olduğunu hatırlatarak, “Son birkaç yıldır muşmula (döngel) üretimi de parlamaya başladı. Yetiştirmesi elmaya, armuda göre daha kolay. Hasadı da oldukça kolay. Kar, kırağı yağmadığı sürece meyve zarar görmüyor. Bu gün için memnunuz. Yüzümüzü güldürüyor. Yeni başladık üretime. Mahallemizin alternatif ürünü olacak. İnşallah daha iyi seviyelerde olacak. Muşmulanın pazar sorunu yok” dedi. Muşmulanın bahçede 2.5 ile 3.5 TL arasında fiyattan satışının yapıldığını ifade eden Kandemir, “Bir dönümden 2 ton civarında meyve alıyoruz. Rekolte oldukça iyi. 50 dönüm alanda ekim yapıldı. 50 dönüm alandan 100 ton civarında ürün bekliyoruz” diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA ÇOK TÜKETİLEN BİR MEYVE

Karadeniz bölgesinde de yetişen muşmula meyvesi çeşitli şekillerde tüketilir. Turşusu ve çayı yapılan muşmula meyvesi kış aylarında da çokça rağbet görür. Farklı yerlerde de kullanılan muşmula meyvesi marmelat olarak ta tüketilir. İnsan sağlığına bir çok faydası bulunan muşmula C vitamini bakımından oldukça zengin ve az kaloriye sahip bir meyve. Muşmulanın pekmezi, sirkesi ve reçeli yapılarak da tüketiliyor.



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