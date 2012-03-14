Murdoch’un gözdesi yine gözaltında

T24- Medya patronu Rupert Murdoch’a ait News of The International gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rebekah Brooks telefon dinleme skandalıyla ilgili tekrar gözaltına alındı.
Milliyet'ten Nevsal Elevli'nin haberine göre, 43 yaşındaki Brooks eşi Charlie Brooks dahil 5 kişiyle beraber temmuz ayında kapatılan gazetede adaletin işleyişine engel olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Brooks yaz aylarında istifasından sadece 3 gün sonra resmi görevlilere rüşvet vermediği iddiasıyla göz altına alınmıştı. İngiliz polisinin soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.