T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Murdoch’un gözdesi yine gözaltında

Medya patronu Murdoch’un News of The International gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Brooks telefon dinleme skandalıyla ilgili tekrar gözaltına alındı

14 Mart 2012 06:14

T24- Medya patronu Rupert Murdoch’a ait News of The International gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rebekah Brooks telefon dinleme skandalıyla ilgili tekrar gözaltına alındı.

Milliyet'ten Nevsal Elevli'nin haberine göre, 43 yaşındaki Brooks eşi Charlie Brooks dahil 5 kişiyle beraber temmuz ayında kapatılan gazetede adaletin işleyişine engel olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Brooks yaz aylarında istifasından sadece 3 gün sonra resmi görevlilere rüşvet vermediği iddiasıyla göz altına alınmıştı. İngiliz polisinin soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi. 

ETİKETLER

MedyapatronRupert MurdochRebekah BrooksMilliyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24