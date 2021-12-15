Murat Yetkin: İnsan hakları ödül töreninde dahi dolar konuşulan ülke

Türkiye’deki Fransız ve Alman büyükelçiliklerinin, bu yıl İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödülü’ne layık gördükleri kişi, Diyarbakır merkezli kadın hakları kuruluşu KAMER’in kurucu başkanı Nebahat Akkoç oldu. Gazeteci Murat Yetkin, 14 Aralık akşamı Fransa’nın Ankara Büyükelçiliğinde yapılan törende kendisine “Solar kaç lira olur?” siye sorulduğunun anlattı.

Soru karşısında, “Ya arkadaşlar, bir insan hakları töreninde, insan hakları savunucularının en merak ettiği konu doların kaç lirada duracağı ise zaten olay bambaşka yere gidiyor, farkında mısınız?” dediğini aktaran Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

“Geçim sıkıntısı çekmeyen insan özgürce politika yapabilir. Aksi halde aklı oradadır. İnsanları geçim, güvenlik ve özgürlüklerinden biri arasında tercih yapmak zorunda bırakmak tehlikelidir. En kolay vaz geçilen hak ve özgürlükleri olacaktır. Onu güvenlik izler; hayatta kalmak en temel içgüdüdür. Yakın Avrupa tarihindeki Nazizm, Faşizm bunun açık örnekleri sayılır. Bizleri bir insan hakları toplantısında dolar konusunda konuşmak durumunda bırakanlar bu işin nereye gidebileceğini ve herkesi yakabileceğini de görmeli."

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