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Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan Bahtiyar, yaşamını yitirdi

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Serhat Özsoy, papağanın aşırı stres altında olduğunu söylemişti

20 Aralık 2018 19:13

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir'in eziyet ettiği papağan Bahtiyar kurtarılamadı. 

Özdemir'in işkence ettiği, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilmişti. Tedavisinin bir süre daha süreceği belirtilen papağan, bugün yaşamını yitirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Serhat Özsoy, sahibinden şiddet gören 'Afrika Gri' cinsi papağanın aşırı stres altında olduğunu söylemişti.

 

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