Mümtaz'er Türköne, 4 yıl 2 ay sonra tahliye edildi!

Yargıtay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 4 yıl 2 aydır cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne hakkında 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi. Türköne'nin kararın ardından tahliye edildiği öğrenildi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Zaman gazetesi yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtaz'er Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu. Kararın ardından Türköne tahliye edildi.

Eski Zaman gazetesi yazarları hakkındaki davada İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bulaç, Alpay ve Türköne, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası almıştı.

"Eksik inceleme" nedeniyle bozuldu

Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtaz'er Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu.

Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Tutuklu sanık Türköne'nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Bahçeli, yeniden yargılanma çağrısında bulunmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haziran ayında ülkücü Mustafa Türköne'nin kardeşi eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne'nin yeniden yargılanması çağrısında bulunmuş, "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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