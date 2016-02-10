Mülteci krizinde NATO önerisine ret



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, mülteci krizi ile mücadele kapsamında NATO'nun devreye sokulmasının doğru olmayacağını söyledi. Steinmeier Almanya Yazı İşleri Şebekesi yayın organlarına verdiği demeçte, Kuzey Atlantik İttifakı'nın mülteci akınının yönlendirilmesinde rol üstlenmesinin mümkün olmadığını ve NATO'nun keşif çalışmalarına katkıda bulunarak, örneğin insan kaçakçılığıyla etkili mücadeleye yardımcı olabileceğini belirtti.

Merkel'e tepki

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) meclis grup başkan vekili Rolf Mützenich, Başbakan Angela Merkel'in mülteci kriziyle başa çıkabilmek için NATO'dan yardım alınabileceği şeklindeki önerisinin hayret uyandırdığını ve Merkel'in bu öneriyi ilk kez Ankara'daki temasları sırasında dile getirdiğini söyledi.

Mützenich, ‘Berliner Zeitung' gazetesine yaptığı açıklamada, kıyıların daha iyi korunup insan kaçakçılarının yakalanmasında NATO'nun ilk tercih olmaması gerektiğini ve AB'nin bu görevi yerine getirebilecek sınır koruma teşkilatı FRONTEX gibi birimlerinin bulunduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat politikacı federal hükümetten yeni planların ayrıntıları hakkında meclise bilgi vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

NATO toplantısının gündemi

NATO Savunma Bakanları'nın Brüksel'de yapacakları yılın ilk toplantısında Suriye krizi ele alınacak. Bakanlar buluşmasının gündeminde Türkiye'nin, kıyıların denetlenmesinde NATO'dan yararlanılması şeklindeki önerisi de yer alıyor.