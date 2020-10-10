Muhtar olduğuna kimse inanmıyor!

Bursa'da renkli kişiliğiyle öne çıkan köy muhtarı Göksel Noca, kimseyi muhtar olduğuna inandıramıyor. Gemlik ilçesinin Karacaali köyü muhtarı Göksel Noca, renkli kişiliğiyle ön palana çıkıyor.

Rengarenk giyinen, şarkı söyleyen ve yaptığı programlarla on binlerce izleyiciye ulaşan muhtar çok seviliyor.

Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "Muhtar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Köylülerin teklifiyle muhtar oldum, şu an üçüncü dönemim. Renkli bir kişiliğim var. Hayatımda da, evimde de böyleyim.

İlçede yerel bir internet sitesi var, orada 'Muhtar firarda' diye program yapıyorum. Muhtar arkadaşların kurduğu koroda şarkı söylüyorum." şeklinde konuştu. (İHA)