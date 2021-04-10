Muharrem Sarıkaya'dan Bülent Akarcalı'ya: Karakter ve şeref yoksunluğunu katıldığı programdaki iftirası ve seviyesizliği ile teyit etti

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CNNTürk’te dün Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında kendisine yönelik olarak “etki ajanı” dediğini belirten eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı’ya sert bir dille tepki gösterdi.

Akarcalı, Sarıkaya’nın Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a sorduğu, “Şimdi bir gazeteci işini yapıp soru sordu diye, diğer gazetecinin sorusuna mı muhatap oluyor? Abi git işine ya, böyle şey mi olur...” sorusunu eleştirirken, “Meclis Başkanı’na o soruyu soran da etki ajanı mesela...” dedi. Sarıkaya ise Akarcalı’ya bugünkü köşesinden yanıt verdi.

“Belli ki kendi çıkarına yandan rol çalma çabasında. Toplumun içine nefret tohumları ekip, bundan faydalananların yarattığı yakın geçmişi tazeler tavırla, bana ve TBMM Başkanı’na hayali komplolar yükleme peşinde. Ne benim sorumda, ne de TBMM Başkanı’nın cevabında ‘Montrö kalksın’ iması olmadığını da görmek istemiyor” diyen Sarıkaya, “Bir gerçek var ki benim nezdimde karakter ve şeref yoksunluğunu katıldığı programdaki iftirası ve seviyesizliği ile teyit etti Kötü niyetini kustu” ifadelerini kullandı.

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