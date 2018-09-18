Muharrem İnce hakkında soruşturma başlatıldı

Afrin harekatını yürüten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında, "Apoletlerini sökeceğim" diyen CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında soruşturma dosyası açıldı. Dokunulmazlığı olmayan İnce, şüpheli bulunursa yargılanacak.

Ayhan Aslan isimli bir vatandaş, İnce'nin söylediği 2. Ordu Komutanı Temel'in apoletlerini sökeceği sözleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'terör örgütü propagandası' ve 'tehdit' suçları kapsamında şikâyette bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Aslan şikâyetinde şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem İnce yaptığı konuşmada '30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum, senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim' şeklinde akla mantığa sığmayacak bir açıklama yaparak ordumuzu ve başındaki komutanımızı yalan yanlış siyasetine alet etmeye çalışmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'nın evvelinde de yıllardır canını hiçe sayıp vatan topraklarını tüm değerlerinin üzerinde tutan aldığı tüm apoletlerini şerefi ile sonuna kadar hak eden ülkenin bölünmez bütünlüğü için vatan hainleri ile ordunun başında çarpışan İsmail Metin Temel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı'nın ne olduğunu henüz idrak edememiş hala kendi yalan siyaseti sanan Muharrem İnce adeta o beyanıyla kendince halkın önüne atmıştır. Ama bunun ötesinde terör örgütü ve yandaşlarına bir anlamda destek ve moral vermiştir. Bu açıklaması terör örgütlerine yeşil ışık yakmanın ötesinde bir şey değildir."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şikâyetle ilgili bir dosya oluşturdu. Dosyada İnce o dönem milletvekili olduğu için "Hakkında şikâyette bulunulan" olarak belirtildi. Dosyaya 2018/60440 numarası verildi. Daha sonra dosya şikâyete konu sözlerin Kağıthane'deki bir mitingde söylendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fakat emniyetin incelemesinde sözlerin Nevşehir mitinginde zikredildiği anlaşıldı. Bunun üzerine dosya yetkisizlik kararı ile Nevşehir'e gönderildi. İncelemeyi Nevşehir Başsavcılığı yapacak.

Ne demişti?

İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e tepki göstermiş, Temel’e, “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın?” diyen İnce, “Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” demişti.

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