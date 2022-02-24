Muhalefetin 28 Şubat toplantısını kim sunacak?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat’ta gerçekleştireceği toplantıyı, gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun üstleneceğini yazdı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre Tuluhan Tekelioğlu, “Teklif az önce geldi. Tarihi bir görev olduğu için kabul ettim. Teklifin bana gelmesinden de gurur duydum’’ dedi.

Yarkadaş toplantıya ilişkin olarak, “Pazartesi günü Bilkent Otel’de yapılacak olan toplantıya yaklaşık 750 kişi katılacak. Partiler, 40’ar kişilik kontenjanla temsil edilecek. Toplantıda 250’ye yakın gazetecinin yanı sıra, 250 sivil toplum kuruluşunun da temsilcisi yer alacak. Saat 13.30’da başlaması planlanan toplantının sunuculuğunu ise deneyimli gazeteci Tuluhan Tekelioğlu üstlenecek” bilgilerini aktardı.

Yarkadaş, "CHP ve İYİ Parti’nin önerdiği Tekelioğlu ismi üzerinde uzlaşan partiler, toplantıda çalınacak olan müziğe ilişkin arayışını ise sürdürüyor. Müzik konusunda, bugün karar verilmesi ve toplantının provalarına başlanması bekleniyor. Bu arada, CHP, İYİ Parti, DP, Deva, Gelecek ve SP’nin üzerinde uzlaştığı 23 sayfalık metinde yer alan ifadeler de 28 Şubat’taki toplantıda genel başkan yardımcıları tarafından sırayla okunacak" diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.