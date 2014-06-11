Muhafazakâr camiada 'Tesettürlü kızlar' partisi tartışması

İslami moda dergisi sloganıyla yola çıkan Ala Dergisi'nin düzenleyeceği "Tarihteki En Büyük Kızlar Partisi" gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Başörtülü kadınlara hitap eden Âlâ dergisi tesettürlü kapak kızı yarışması ve dansöz Asena’lı tesettür partisi organize etti. Muhafazakarların tepkisi üzerine parti de yarışma da iptal edildi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, İslami moda dergilerine öncülük eden ve “Stil Sahibi Kadının Dergisi” sloganıyla yayın yapan Âlâ dergisinin internet sitesinde “Âlâ Fashion Party Tarihteki En Büyük Kızlar Partisi” isimli bir parti ilanı yayınlandı. İstanbul Maslak Sheraton Hotel’de düzenlenecek olan partiye katılım ücreti 250 TL olarak belirlenirken, 6 kişilik ‘VIP Lounge’ koltuk ücretinin de 3000 TL olduğu belirtildi. Partiye şarkıcı Burcu Güneş ve dansöz Asena da sahne alması için çağrıldı. Partinin tanıtım videosunda, “Konser, Parti, Moda / Hepsi Kızlar Arasında Bu Parti Kaçmaz” denildi. Başörtülü kapak kızı yarışması, için de birinciye 5 bin TL ödül verileceği öne sürüldü.

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu da 3 Mayıs 2013'de kaleme aldığı yazıda Alâ dergisinin "5000 TL ödüllü kapak kızı yarışması" ilanı ile çıkardıkları bir sayıyı eleştirerek, "Alalı valalı İslami moda dergileri Hüsniye Teyze'yi yüz güzeli seçer mi?" tepkisini göstermişti.

31. ayetle tepki

Ancak sosyal medyada etkinliğin iptal edilmesi için kampanyalar düzenlenip dergiyi boykot çağrısında bulunuldu. İhsan Eliaçık ve Zekeriya Beyaz gibi ilahiyatçılar da bu etkinliğe tepki göstererek, ”Başınızda taşıdığımız bez parçası değil Nur Sûresi 31. âyeti’dir. Başörtüsünü, tesettürü dini bir olgu olmaktan soyutlayıp modanın paspası haline getiren dergi. Yamalı kıyafetler giyen bir peygamberin ümmeti siz olamazsınız” açıklamaları yaptı. Bunun üzerine önce internet sitesinden parti ve yarışma ilanı kaldırıldı. Ardından dergi yönetimi yarışmayı ve tesettür partisini iptal etti. Yönetim, partinin hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini belirtti, kapak kızı yarışmasını yalanladı.