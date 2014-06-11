T24 LogoT24 Logo
Magazin

Muhafazakâr camiada 'Tesettürlü kızlar' partisi tartışması

İslami moda dergilerine öncülük eden Alâ dergisinin organize ettiği 'tesettürlü kızlar partisine' muhafazakâr camiadan gelen tepkiler geri adım attırdı

11 Haziran 2014 12:37

İslami moda dergisi sloganıyla yola çıkan Ala Dergisi'nin düzenleyeceği "Tarihteki En Büyük Kızlar Partisi" gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Başörtülü kadınlara hitap eden Âlâ dergisi tesettürlü kapak kızı yarışması ve dansöz Asena’lı tesettür partisi organize etti. Muhafazakarların tepkisi üzerine parti de yarışma da iptal edildi. 

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, İslami moda dergilerine öncülük eden ve “Stil Sahibi Kadının Dergisi” sloganıyla yayın yapan Âlâ dergisinin internet sitesinde “Âlâ Fashion Party Tarihteki En Büyük Kızlar Partisi” isimli bir parti ilanı yayınlandı. İstanbul Maslak Sheraton Hotel’de düzenlenecek olan partiye katılım ücreti 250 TL olarak belirlenirken, 6 kişilik ‘VIP Lounge’ koltuk ücretinin de 3000 TL olduğu belirtildi. Partiye şarkıcı Burcu Güneş ve dansöz Asena da sahne alması için çağrıldı. Partinin tanıtım videosunda, “Konser, Parti, Moda / Hepsi Kızlar Arasında Bu Parti Kaçmaz” denildi. Başörtülü kapak kızı yarışması, için de birinciye 5 bin TL ödül verileceği öne sürüldü. 

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu da 3 Mayıs 2013'de kaleme aldığı yazıda Alâ dergisinin "5000 TL ödüllü kapak kızı yarışması" ilanı ile çıkardıkları bir sayıyı eleştirerek, "Alalı valalı İslami moda dergileri Hüsniye Teyze'yi yüz güzeli seçer mi?" tepkisini göstermişti.

 

31. ayetle tepki

 

Ancak sosyal medyada etkinliğin iptal edilmesi için kampanyalar düzenlenip dergiyi boykot çağrısında bulunuldu. İhsan Eliaçık ve Zekeriya Beyaz gibi ilahiyatçılar da bu etkinliğe tepki göstererek, ”Başınızda taşıdığımız bez parçası değil Nur Sûresi 31. âyeti’dir. Başörtüsünü, tesettürü dini bir olgu olmaktan soyutlayıp modanın paspası haline getiren dergi. Yamalı kıyafetler giyen bir peygamberin ümmeti siz olamazsınız” açıklamaları yaptı. Bunun üzerine önce internet sitesinden parti ve yarışma ilanı kaldırıldı. Ardından dergi yönetimi yarışmayı ve tesettür partisini iptal etti. Yönetim, partinin hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini belirtti, kapak kızı yarışmasını yalanladı.

ETİKETLER

ala dergipartitesttürlü kızlar partisitarihteki en büyükmuhafaxakar camiatepkiiptal edildiyarışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24