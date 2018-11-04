Muğlaspor-Payasspor: 2-0 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Eren Gökmen (xxx), Özcan Genel (xxx), Abdurrahman Atabay (xxx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Mustafa (xxx), Abdulsamed (xx) (Dk. 55 Yağız xx), Ramazan (xx) (Dk. 44 İsmail xx), Zeki (xxxx), Sinan (xx), Rıdvan (xxx) (Dk.84 Erol), Ömerül Faruk (xxx), Murat (xx), Fırat (xx)

PAYASSPOR: İsmail (x) - Aykut (xx), Cuma (xx), Onur (x) (Dk. 66 Deniz x), Yener (x), Koray (xx) (Dk. 85 Fevzi), Ahmet (x), Gökhan (xx), Hayri (xx), Çetin (x) (Dk. 75 Kemal x), Tevfik (x)

GOLLER: Dk. 7 ve 47 Zeki (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Polat (Muğlaspor), Aykut (Payasspr)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Play-Off hesapları yapan Muğlaspor, evinde Payasspor\'e yenerek puanını 17\'ye çıkardı: 2-0. Yeşil-beyazlıların gollerini 7 ve 47\'nci dakikalarda Zeki kaydetti.

7\'nci dakikada Muğlaspor aradığı golü erken buldu. Ceza yayı üzerinden Zeki\'nin gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

28\'inci dakikada Muğlaspor\'lu Polat\'ın soldan ortasında kaleye giden topu savunma çizgiden çıkardı.

40\'ıncı dakikada ev sahibi yüzde yüz golden oldu. Gelişen hızlı hücumda ceza sahası içinde kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan Rıdvan\'ın aşırtma vuruşu direk dibinden auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

47\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Muğlasporlu Zeki\'nin ceza sahasından sert şutu filelerle buluştu: 2-0.

64\'üncü dakika Muğlaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Koray\'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Barış gole izin vermedi.

7\'inci dakikada Payasspor atağında Gökhan\'ın ceza sahası içindeki vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Bu kez de Ahmet\'in vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

Maç 2-0 sone erdi.