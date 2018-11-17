Muğlaspor - Serik Belediyespor: 0-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Aydın (x), Çağdaş Yüksel Çağ (x), Hicri Yıldırım (x)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) - Polat (x), Abdulsamed (x), Mustafa (xx), Salim (xx), İsmail (x) (Dk. 65 Erol x), Zeki (xx), Sinan (x) (Dk. 87 Yiğithan), Rıdvan (x) (Dk. 80 Barış Sabancı), Murat (x), Hakan (x)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx) (Dk. 90 Rauf), Samet (xxx) (Dk. 86 Mehmet), Sinan (xx), Ahmet (xx), Abdurrahman (xx), Erman (xxx), Burçin (xx), Erdi (xx), Atakan (xxx), Volkan (xxx) (Dk.90 Hakan)

GOL: Dk. 30 Taner (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Sinan, Hakan (Muğlaspor) Samet, Taner (Serik Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3.\'üncüGrup\'ta geçen hafta Bucaspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Muğlaspor, bu hafta da evinde Serik Belediyespor\'a teslim oldu: 0-1. Maçın 30. dakikasında Taner\'in golüne engel olamayan Muğlaspor, kalan dakikalarda sonucu doeğiştiremedi, sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu sonuçla 17 puanda kalan yeşil-beyazlılar Play-Off hattının da gerisinde kaldı. Seri Belediyespor ise 23 puana yükselip zirveyi takibini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Muğlaspor ceza sahası içinde oluşan karambolda Taner\'in röveşata ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

26. dakikada Serik Belediyesporlu Erman\'ın sağdan kullandığı korner atışında Volkan\'ın ayağıyla dokunduğu topu Mustafa çizgiden çıkardı.

30. dakikada Serik Belediyespor golü buldu. Taner\'in yaklaşık 30 metreden sert şutu ağlarla buluştu: 0-1

52. dakikada İsmail\'in soldan kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Murat\'ın kafa vuruşunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

77. dakikada Serik Belediyespor atağında Ahmet\'in ceza sahası içinde vuruşunda kaleye giden topu defans oyuncusu Mustafa kayarak kornere uzaklaştırdı.

79. dakikada Muğlasporlu Sinan\'ın soldan kullandığı korner atışında Hakan kafayı vurdu, kaleci Orkun meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.