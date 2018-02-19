Muğla'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na konvoylu destek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, bir grup servis şoförü, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için araçlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarını asarak, konvoy halinde şehir turu attı.

Menteşe ilçesindeki garaj alanında, araçlarıyla bir araya gelen 137 okul servisi şoförü, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin fotoğraflarını minibüslerine astı. Türk bayraklarıyla süslü araçları ile konvoy oluşturan şoförler, şehir turu atarak, Şehitler Anıtı\'ndan garaj alanına geçti. Konvoyun geçtiği güzergahtaki Muğlalılar ise otomobilleriyle korna çalarak, topluluğa destek verdi. Bazı kişilerin \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı attığı duyuldu.

Muğla Servis Hizmetleri Kooperatifi Başkanı Erhan Acar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için bir araya geldiklerini belirterek, \"Afrin\'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için toplandık. Şehitleri anmak ve onların burada bizimle olduğunu hissettirmek için toplandık\" dedi.

Merkez Servis Hizmetleri Başkanı Osman Pala ise \"Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını hiçe sayıp, terör örgütlerine karşı korkusuzca mücadele ediyor. Bizler, dualarımızla her an onların yanındayız. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" diye konuştu.

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