T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na konvoylu destek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, bir grup servis şoförü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarını asarak, konvoy halinde şehi

19 Şubat 2018 19:18

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, bir grup servis şoförü, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için araçlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarını asarak, konvoy halinde şehir turu attı.
Menteşe ilçesindeki garaj alanında, araçlarıyla bir araya gelen 137 okul servisi şoförü, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin fotoğraflarını minibüslerine astı. Türk bayraklarıyla süslü araçları ile konvoy oluşturan şoförler, şehir turu atarak, Şehitler Anıtı\'ndan garaj alanına geçti. Konvoyun geçtiği güzergahtaki Muğlalılar ise otomobilleriyle korna çalarak, topluluğa destek verdi. Bazı kişilerin \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı attığı duyuldu.
Muğla Servis Hizmetleri Kooperatifi Başkanı Erhan Acar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için bir araya geldiklerini belirterek, \"Afrin\'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için toplandık. Şehitleri anmak ve onların burada bizimle olduğunu hissettirmek için toplandık\" dedi.
Merkez Servis Hizmetleri Başkanı Osman Pala ise \"Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını hiçe sayıp, terör örgütlerine karşı korkusuzca mücadele ediyor. Bizler, dualarımızla her an onların yanındayız. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHAMUĞLATürk Silahlı Kuvvetleri TSK Suriye AfrinDalı HarekatıTürkMenteşeAnıtıKonvoyunMuğlalılar iseBazıMuğla Servis Hizmetleri Kooperatifi Başkanı Erhan AcarMerkez Servis Hizmetleri Başkanı Osman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24