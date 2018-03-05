T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla ve İzmir'de 101 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA ve İzmir'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 101 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

05 Mart 2018 22:35

Latif SANSÜR / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA ve İzmir\'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 101 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik helikopteri dün saat 05.47\'de, Muğla\'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde hareket halinde olan bir lastik bottaki kaçakları tespit etti. Konudan haberdar edilen sahil güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 42\'si Suriye ve 1\'i Yemen uyruklu toplam 43 kaçak yakaladı.
Bugün saat 04.35\'te ise devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, İzmir\'in Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde hareket halindeki lastik botta bir grup kaçağı tespit etti. Durumdan haberdar edilen sahil güvenlik botu bölgeye giderek, lastik botu durdurdu. 10\'u Suriye, 6\'sı Afganistan, 6\'sı İran, 23\'ü Irak, 4\'ü Somali, 2\'si Senegal, 3\'ü Mali ve 4\'ü Fildişi uyruklu toplam 58 kaçağı yakaladı.
Yakalanan kaçaklar İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRMUĞLA DHA MUĞLASahilMuğla BodrumAkyarlarKonudanDurdurulanSuriyeYemenBugünSeferihisarSığacıkDurumdanAfganistanIrakSomaliSenegalMaliFildişiYakalananGöçFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24