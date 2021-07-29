MSB'den 'sarıklı amiral' açıklaması: Görevden alındı

Millî Savunma Bakanlığı, tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra görevden alındığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kara, kamuoyunda "sarıklı amiral" olarak yansıyan Sarı'ya ilişkin soruya, "Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir." yanıtını verdi.