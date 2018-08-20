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Motosiklet kullanmayı öğrenen genç, kazada öldü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, arkadaşının motosikletiyle deneme sürüşüne çıkan ancak mıcırlı yolda kayıp düşen ehliyetsiz ve kasksız sürücü Mehmet Arslan (18), öldü

20 Ağustos 2018 19:51

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, arkadaşının motosikletiyle deneme sürüşüne çıkan ancak mıcırlı yolda kayıp düşen ehliyetsiz ve kasksız sürücü Mehmet Arslan (18), öldü.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Zeytinliova Mahallesi çevre yolu inşaatı alanında meydana geldi. Arkadaşından aldığı motosikleti kullanmaya çalışan ehliyetsiz Mehmet Arslan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Mıcırda kayan motosikletten düşen ve başında kask bulunmayan Arslan, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Arslan\'ı ambulansla, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Arslan, yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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