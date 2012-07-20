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Morrissey İstanbul'dan Esed'e çattı: Pislik

Orkestra elemanları 'Assad is shit' yazılı tşörtlerle yer alırken Morrissey sahneye Türk bayrağı açarak çıktı

20 Temmuz 2012 13:23

İKSV’nin düzenlediği 19. İstanbul Caz Festivali, 80’li yılların en önemli gruplarından ’The Smiths’in kurucusu ünlü İngiliz rockçı Morrissey’in Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserle sona erdi.

Morrissey’in ekibi, üzerlerinde ’Assad is shit-Pislik Esed’ yazılı tişörtlerle sahneye çıkarak, diplomatik mesajlar verdi. Sanatçı ve ekibi ellerinde ve davullarındaki Türk bayraklarıyla sahne aldı.

Morrissey, ilk olarak 'How soon is now' adlı şarkısını seslendirirken, ’You Have Killed Me’ ve ’Let Me Kiss You’ gibi unutulmaz şarkılarının yanı sıra ’The Smiths’ döneminden kalma şarkılarını da seslendirdi. Açıkhava Sahnesi'ni tıka basa dolduran binlerce hayranı Morrissey ile birlikte şarkılara eşlik etti.

Sık sık seyircilerle temas kuran Morrissey, bir kaç seyircisini sahneye de davet etti. Bir ara seyircilerine mikrofon veren ünlü rockçıya hayranları ’Seni seviyorum’ diyerek evlenme teklifinde bulundu.

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