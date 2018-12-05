Morgan Stanley: Ford 25 bin kişiyi işten çıkaracak

Gonca YAĞCI, (DHA) - Ford Motor’un 25 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı açıklandı.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ford’un 11 milyar dolar tutarındaki yeniden yapılandırma planı kapsamında gelecek yıl 25 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını belirtti.

Merkezi ABD’de bulunan Ford söz konusu duyuru ile ilgili bir açıklama yapmazken Morgan Stanley’den analist Adam Jonas, işten çıkarmanın Amerika’nın en büyük otomobil üreticisi General Motors’unkinden daha büyük olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Jonas şunları söyledi: ‘’Ford’un yeniden yapılandırma faaliyetlerinin daha çok Avrupa’da olmasını tahmin ediyoruz. Şu anda şirket eksi 7 milyar dolar değerinde. Bir yandan da bu gelişmenin, Amerika’daki yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle hem beyaz yakalı hem de mavi yakalıları etkileyeceğini bekliyoruz’’

Bloomberg’in haberine göre şirketin sözcüsü Karen Hampton, Ford’un maaşlı 70 bin çalışanına 2019’un ortalarına kadar belirsiz işten çıkarmalarla yüzleşebileceklerini söyledi.

Bu gelişmelerin çoğunlukla Kuzey Amerika dışındaki fabrikalarla gerçekleşeceğini belirten Hampton, bütün bu planlamaların devam ettiğini ve şu aşamada işten çıkarma rakamlarının paylaşılmasının spekülasyon olacağını kaydetti.

Analist Adam Jonas, diğer otomobil üreticilerinin elektrikli ve şoförsüz otomobilleri üretmek için yeni makinelerle donatım ihtiyacı sebebiyle de General Motors ve Ford’un hareket tarzlarını izlenmeye zorlanacaklarını söyledi.