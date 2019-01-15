Morga kaldırılan kadın hipotermiden hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Polis, Rusya'da yaşayan 62 yaşındaki bir kadını öldü sanıp morga kaldırdı. Morgdaki görevli kadının ölmediğini fark ettikten sonra yaşlı kadın acil servise kaldırıldı ancak hasta burada da hipotermiden hayatını kaybetti.

Metro'nun Rus basınından aktardığına göre 62 yaşındaki kadın akrabaları ile bir partide içki içerken bir anda bilincini kaybetti ve öldü sanıldı. Yaşlı kadının akrabaları bunun üzerine eve acil durum ekiplerini çağırdı. Polis kadının öldüğünü belirtti ve "cesedi" bir hastanenin morguna götürdü.

Ancak burada kadının aslında ölmediği ortaya çıktı. Morg görevlisi 62 yaşındaki kadının ayağına kimlik etiketi geçiriken hareket ettiğini fark etti. Bunun üzerine morg görevlisi hastanın "hayata döndüğünü" belirtip bir ambulans çağırdı. Hasta ambulans ile en yakın hastaneye götürüldü ancak 62 yaşındaki kadın burada hayatını kaybetti. Hastanenin Baş Doktoru Mikhail Danilov, yaşlı kadının morgdaki aşırı soğuktan rahatsızlandığını belirtti. Olaydan kısa süre sonra bölgenin sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada kadının hipotermiden hayatını kaybettiğini ifade etti.