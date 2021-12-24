Mor ve Ötesi'nden yeni şarkı: "Dünyaya Bedel"

Rock grubu Mor ve Ötesi, "Dünyaya Bedel" adlı şarkısını yayınladı.

Uzun süre sonra yayınladıkları "Forsa" şarkısıyla en çok dinlenenler arasında yerini alan Mor ve Ötesi, iki haftalık bir aranın ardından Dünyaya Bedel adlı yeni şarkılarını bugün yayınladı.

NTV'de yer alan habere göre; sözü ve müziği Mor ve Ötesi’ne ait olan parça, aynı zamanda grubun 10 yıl aradan sonra çıkaracağı ilk stüdyo albümünü de müjdeliyor. Albümün 2022 başlarında yayınlanması planlanırken albüme dair tüm ayrıntılar grubun sosyal medya hesaplarından yakında paylaşılacak.

Dünyaya Bedel'in Aslı Çelikel imzalı video klibi bugün saat 18.00’den itibaren yayında. Video klipte gruba Beril Şenöz ve Mert Öztekin etkileyici danslarıyla eşlik ediyor.