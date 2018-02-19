Mönchengladbach - Borussia Dortmund: 0-1

İSTANBUL,(DHA) - ALMANYA Bungesliga\'nın 22\'nci hafta mücadelesinde Mönchengladbach, konuk ettiği Borussia Dortmund\'a 1-0 mağlup oldu. Borussia Park\'ta oynanan mücadele 20.00\'de hakem Bastian Dankert\'in çaldığı düdük ile başladı.

Ev sahibi Mönchengladbach mücedelede gol bulamazken, konuk Borussia Dortmund\'a galibiyeti getiren golü 32\'nci dakikada Marco Reus kaydetti. Borussia Dortmund\'da forma giyen Milli futbolcu Ömer Toprak, karşılaşmada 87 dakika mücadele ederken yerini Andre Schürrle\'ye bıraktı. Mücadeleye yedek soyunan Nuri Şahin ise görev alamadı.