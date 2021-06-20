Modern insanları Neandertallerden ayıran genetik mutasyon keşfedildi

Skoltech'ten bilim insanları; insan, şempanze ve makakların kas, böbrek ve üç farklı beyin bölgesindeki metabolomlarını analiz etti. Ekip, modern insan genomunun, adenilosüksinat liyaz enzimini daha az stabil hale getiren ve pürin sentezinde azalmaya yol açan mutasyona uğradığını keşfetti.

Bu mutasyon Neandertallerde meydana gelmedi, bu yüzden bilim insanları bunun beyin dokularındaki metabolizmayı etkilediğine ve böylece modern insanın ayrı bir türe dönüşmesine katkıda bulunduğuna inanıyor.

SciTechDaily'e göre, DNA içindeki pürin sentezinde yer alan bir enzim olan adenilosüksinat liyazda, amino asit ikamesine yol açan ilginç bir insan mutasyonunu inceleyen bilim insanları, bu mutasyonun yalnızca insanlara özgü olduğunu ve diğer primatlarda veya Neandertallerde görülmediğini keşfetti.

Modern insanın ataları, en yakın evrimsel akrabaları Neandertaller ve Denisovalılardan yaklaşık 600 bin yıl önce ayrılırken, modern şempanzeler arasındaki evrimsel farklılık 65 milyon yıl öncesine kadar uzanmakta.

Araştırmanın başyazarı ve Skoltech doktora öğrencisi Vita Stepanova "Bilim insanları için güçlü bir araç olmasına rağmen, deşifre edilmiş insan genomu, insanlar arasındaki tüm fenotipik farklılıkları açıklayamaz. Dokuların metabolik kompozisyonunun incelenmesi, insanlarda neden fonksiyonel değişikliklerin meydana geldiğine dair ipuçları verebilir." dedi.