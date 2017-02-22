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Yaşam
Deutsche Welle

Modanın yıldızları Trump’a karşı birleşti

Moda dünyasından 81 kişi yer aldıkları bir video ile ABD Başkanı Trump’ın göçmenlere yönelik siyasetine ve yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesine tepki gösterdi.

22 Şubat 2017 13:17

ABD'de yayımlanan moda dergisi "W” tarafından hazırlanan ve video paylaşım platformu Youtube aracılığı yayılan görüntülerde dünyanın farklı ülkelerinden 81 moda tasarımcısı, fotoğraf, manken, sanatçı ve sanat yönetmeni yer alıyor. Videoda özellikle dünyanın en ünlü mankenleri arasında sayılan Brezilyalı Adrina Lima veya Hollandalı Doutzen Kroes gibi isimler dikkati çekiyor. Siyah-beyaz çekilen videoda, Adriana Lima "Ben Adriana Lima ve göçmenim” diyor. Videoda yer alan ve "göçmen” olduğunu söyleyen 81 kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik siyasetine, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getiren kararnamesine tepkisini gösteriyor. Gerçi kararname Seattle'daki Federal Mahkeme tarafından askıya alındı, San Francisco'daki Federal Temyiz Mahkemesi de Trump'ın itirazını reddetti, ancak Trump bu siyasetinden vazgeçmeyen bir tutum sergiliyor.

Politikleşen moda

Video ilk bakışta 1980'lerde İtalyan giyim markası "United Colors of Benetton”ın yaptığı reklamları anımsatıyor. Videoda yer alan isimlerin sadece başları görünüyor ve İngilizce, İspanyolca, Arapça, Fransızca gibi farklı diller duyuluyor. Kendi isimlerini söyleyip, "ben göçmenim” diyorlar ve bazen de birbirlerinin cümlesini tamamlıyorlar. Bu videonun yarattığı etkiyi artırıyor, böylelikle videoda verilen ortak mesaj "hepimiz göçmeniz” oluyor.

New York kentindeki Milk Stüdyolarında çekilen videonun sonunda yer alan Belçika kökenli ABD'li modacı Diane von Fürstenberg "ABD'ye çok teşekkür ederim” diyor. 71 yaşındaki Yahudi kökenli modacı, milliyetçi aşırı duyguların insanların hayatını nasıl etkileyebileceğini çok iyi biliyor. Zira Diane von Fürstenberg'in Yunanistan kökenli bir Yahudi olan annesi Yahudi soykırımını görmüş ve bundan sağ kurtulmuş.

© Deutsche Welle Türkçe

Sabine Oelze

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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