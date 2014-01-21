Moda ile yüzyıllar öncesine yolculuk



Die Ärzte rock grubu elemanlarından Bela B. daimi müşteriler arasında. Rock yıldızı Marilyn Manson, siyah kadife ceketleri seviyor. Ve pop yıldızı Marius Müller Westerhagen de bir moda düşkünü yani "Dandy" olarak sahne alıyor.

Hepsini İsrailli Itamar Zeşhoval giydiriyor. Modacı yaklaşık dört yıldır Berlin'de yaşıyor. Burada "Dandy of the Grotesque" adıyla markasını yarattı. Moda düşkünü anlamına gelen marka adı, tarzını çok iyi ifade ediyor. Hem klasik hem de teatral olmayı tercih ediyor.

Tasarımcı Zeşhoval, "Tarzımızı tabii en çok, sahne sanatçıları ya da pop yıldızlarıyla çalışınca gösterebiliyoruz. Ama aslında bu o kadar önemli değil. Onları özel olarak giydirmemiz için illa ünlü olmaları gerekmiyor" ifadelerini kullanıyor.

Markanın tasarımları, 18. ve 19. yüzyıl İngiltere’sinde bir yolculuk gibi. O dönem moda düşkünleri daha ziyade hovarda ve züppe olarak nitelendiriliyordu.

Zeşhoval, "Belirli tarihi dönemler var beni çok ilgilendiren. Özellikle de o dönemki insanların estetik anlayışı ve düşünme tarzı. Ama ben şimdiki zamanda yaşıyorum ve ben yeni teknoloji ve modern fikirleri seviyorum. Tasarımlarım geçmiş ve şimdiki zamanın bir karışımı" diyor.

Hollywood için kostümler

İtimar Zeşhoval Tel Aviv'de doğdu ve Milano'da moda tasarımı öğrenimi gördü. 2009 yılından bu yana Berlin'de yaşıyor. Tipik bir moda düşkünü olarak gezmeyi çok seviyor. Berlin'de, yeni kıyafetleri için ilham da buluyor: "Buradaki yaşam, tanıdığım diğer kentlerden çok daha sakin. Bu yaşam kalitesini fazlasıyla artıran bir şey. Buradaki insanlar çok küstah değil ve yeni fikirlere ve başlı başına yeni bir şeye daha açıklar. Burayı heyecanlı ve aynı zamanda ilham verici buluyorum."

Modacı aynı zamanda oteller için personel üniformaları ve Hollywood yapımları için kostümler tasarlıyor. İnanılmaz Sihirbazlar filminde Steve Carell ve Steve Buscemi'yi giydirdi.

Tüm kostümleri, bir çalışanıyla birlikte hazırlıyor. Üç parçalı bir takım elbisenin ederi yaklaşık bin 300 Euro. Müzisyen Bela B için hazırladığı gömleğin fiyatını ise sır gibi saklıyor.

Zeşhoval, "Bir müşteri atölyemize geldiğinde, bitmiş koleksiyon parçalarından hoşuna gideni ve üstüne uyanı satın alabiliyor. Ya da bir tasarımımı müşterinin isteklerine göre değiştirebiliyorum. Onun ölçülerine uygun hale geliyor ve aksesuarlarda fikir belirtebiliyor. Yani tam olarak istedikleri gibi olmalı" şeklinde konuşuyor.

Dandy of the Grotesque'yu ziyaret etmek bazı müşteriler için aynı zamanda bir stil danışmanlığı hizmeti gibi. Avusturyalı edebiyat uzmanı Armen Avanesyan, daimi müşterilerden. Kimi zaman en sevdiği pantolon ya da bir gömleğini de yanında getiriyor. Birlikte, bu kombine uyacak en iyi ceketi seçiyorlar.

Edebiyat uzmanı Armen Avanessian "Tarzım, İtamar'ın önerdiği küçük detaylarla değişebiliyor. Sonra, bilmiyorum bu tarz bana uydu mu, bu küçük düğme buradayken bana uydu mu ya da bu deri detay çok mu vahşi bir görünüm verdi diye düşünüyorum. Ve son iki yıldır, aldığım kıyafetlerden bazı şeylerin daha normal gelmeye başladığını fark ettim" ifadelerini kullanıyor.

Her müşteri böylesi dikkat çekici tasarımlar aramıyor. Zaten modacının da asıl işi bu değil.

Zeşhoval, "Bir yandan tabii Dandys'in klasik kıyafetleri, çağa aykırı bir tarzda.Yani kişiliğinizle bağdaştırdığınız klişeleri kast ediyorum. Diğer yandan mükemmeliyetçiliği araması ve küçük detaylar, tarzının önemli bir parçası. Ve bunun da her çağa uygun olduğunu düşünüyorum" diyor.

İtamar Zeşhoval, markasının yanı sıra film ve tiyatro yapımları için de tasarım yapmayı sürdürmek istiyor. Ama bunun için biraz daha zaman tanıyor kendine. Zira özgeçmişini oluşturacak bir sonraki serisinin özel olmasını istiyor.