Mobil Dünya Kongresi kapılarını açıyor



İspanya'nın Barcelona kentinde dört gün sürecek olan fuarda 2 bin standın açılması bekleniyor. Yeni akıllı telefon modellerinin görücüye çıktığı fuara 94 binden fazla ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor.

Fuarın resmi açılışından bir gün önce Samsung Galaxy serisinin en yeni modeli S7 ve kenarları kavisli Samsung S7 Edge tanıtılacak. Samsung'un etkinlikle ilgili tanıtım videosunda sanal gerçekliğe göndermeler var. Söylentilere göre bu modelleri önceden sipariş edenlere telefonun yanında bir adet sanal gerçeklik başlığı da verilecek.

LG markası da G5 modelini kutusundan ilk kez çıkaracak. Yeni modelin özelliklerinden biri dokunmaya duyarlı kasasının olması. Kullanıcılar bu özellik sayesinde telefonun ekran yüzeyine dokunmadan, aramalara yanıt verebilecek, aramaları reddedebilecek ya da gelen raporları okuyabilecek. LG'nin yeni modelinde telefonun arka tarafında iki kamera merceği olacağı da gelen bilgiler arasında.

HTC'den de tanıtım gelebilir

Akıllı telefonların diğer ağır topları HTC ve Sony de yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak iki markanın hangi yeniliklerle fuarda boy göstereceği henüz bilinmiyor. Kimilerine göre HTC filosunun amiral gemisi the One M10 görücüye çıkacak. Ancak endüstri içerisinde bu ürünün ancak nisanda tanıtılabileceği dedikodusu dolanıyor. Sony'nin sürpriz bir akıllı telefon tanıtımı yapacağı ise sanılmıyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri Huawei ve Xiaomi'nin de güçlü tanıtımlarla Mobil Dünya Kongresi'nde güçlü bir biçimde sahne alması bekleniyor. Endüstriyi yakından takip edenler ve sevenleri Huawei P9'u merakla bekliyor. Xiaomi Mi5 hakkında bilinenler ise oldukça sınırlı, tahminlere göre akıllı telefonun çift sim kartı girişi olacak. Tanıtımın 24 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.

Sanal gerçeklik uygulamaları

Mobil Dünya Kongresi yeniliklerin tanıtılmasının yanı sıra, gittikçe iç içe geçen mobil ve teknoloji dallarının gidişatının da belirlendiği bir etkinlik. Akıllı telefonda yenilikler gittikçe hız kaybederken sanal gerçeklik, mobil sektörünün bir sonraki en büyük unsuru olacağı sanılıyor. Sanal gerçeklik ve zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamaları Mobil Dünya Kongresi'nde önemli bir yer teşkil edecek. Oculus, Sony ve HTC'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sunacağı sanal gerçeklik başlıkları da fuarda görülebilecek.

Geleneksel olarak internet bağlantılı cihazların yanı sıra fiziksel nesnelerin birbiriyle bağlantılandırıldığı iletişim ağları da fuarda yer tutuyor. Akıllı saatler ve fittness takip cihazları bu alanın sadece bir bölümü. Taşımacılık, sağlık, finans alanlarını, internet gittikçe daha fazla kuşatıyor.

Bunun tipik bir örneği şu: Otomobil üreticisi Ford yıllardır fuarda stand açan firmalardan. Bu yıl fuarın açılış konuşmasını şirketin CEO'su Mark Fields yapacak. Fields konuşmasını “bağlanabilirlik” konusuna ayıracak. Amerikan otomotiv devinin, network yetenekleri olan yeni sportif arazi aracını (SUV) tanıtması bekleniyor. Bu tanıtım geleneksel üretimin dijitizasyonunu göstermesi bakımından çarpıcı olacak. Google'nin sürücüsüz otomobili de bu durumun bir başka örneği.

Günümüzün mobil ağ teknolojisinden 5G'ye geçiş sürüyor, şirketler de buna göre en iyi şekilde konumlanmaya çalışıyor. Bu yılın Mobil Dünya Kongresi 5G gösterimleri ile de canlı hale gelecek; Intel gibi endüstrinin önemli oyuncuları da bir sonraki nesil cep telefonlarının nasıl gelişeceğine dair sunumlarda bulunacak.