MKE Ankaragücü - Kayserispor: 3-1

ANKARA (DHA)
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Kenan Özer (Dk. 81 Cerci), Faty, Djedje, Bifouma (Dk. 85 Mokhtar), El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 İlhan Parlak)
KAYSERİSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen (Dk. 71 Sapunaru), Atila Turan, Varela (Dk. 85 Gyan), Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman (Dk. 68 Mensah), Chery, Umut Bulut
GOLLER: Dk. 15 El Kabir, Dk. 28 Faty, Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü) - Dk. 57 (P) Chery (Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Kana Bıyık (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Rotman, Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında MKE Ankaragücü kendi sahasında Kayserispor\'u 3-1 mağlup etti.