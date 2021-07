'Mızıkçısın Sen' sergisi sanatseverlerle buluştu

2019 yılındaki I ME CE 1.0 sergisinden iki yıl sonra seramik sanatçısı Lütfü'nün yeni sergisi açıldı. 27 Haziran'a kadar gezilebilecek olan 'Mızıkçısın Sen' adlı sergide 12 sanat eseri bir oda büyüklüğünde yerleşime sahip.



I ME CE direktörlüğünde gerçekleşen 'Mızıkçısın Sen' adlı sergi, 27 Haziran’a kadar Passage Petit-Champs'ta görülebilir. 'Mızıkçısın Sen', 2019 yılındaki I ME CE 1.0 sergisinden bu yana Lütfü'nün tasarladığı işlerin üretimine geniş bir zaman ayıran ve seramikte 'Hata Payı'na yer veren bir sergi.

Tanımlamanın dışına çıkma isteği

Sergi, insanlığın ortak hafızasında yer etmiş plastik ördek ve sarı mutfak bezini odağa alıyor. Nesnelere atadığımız sınıfsal özellikler tartışılırken kimlik, tanımlamanın dışına çıkma isteği ve bu istekle baş etme çabası sanatçının doğduğu ve büyüdüğü ev bağlamında hikâyeleşiyor.

Sergiye giriş anından itibaren başlayan hikâye; patavatsız, plastikten seramiğe dönüşmüş bir ördeğin oyun bozanlığını gözler önüne seriyor. Bu anlatıya tanıklık etmek ve onu anlamaya çalışmak rolü de izleyicinin. Sergileme tasarımı izleyiciyi bu oyunun bir parçası haline getirmeye hizmet ediyor.



Serginin akademik perspektifine dair metin ise AICA üyesi Ecem Arslanay tarafından kaleme alındı. (iHA)