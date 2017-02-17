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“MİT’te ifadesi alınan belediye başkanı Melih Gökçek mi?”

Yeniçağ yazarı, Ankara’da bir belediye başkanı ve oğlunun MİT’te ifadesinin alındığını iddia etmişti

17 Şubat 2017 19:58

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında geçen ocak ayında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) oğluyla birlikte ifadesi alındığı iddia edilen 'Ankara'daki belediye başkanı'nın, Melih Gökçek olup olmadığını sordu.

Evrensel gazetesinin haberine göre CHP'li Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, gazeteci Ahmet Takan'ın, Yeniçağ gazetesindeki 'Adsız' isimli köşesinde 16 Şubat 2017 günü 'Ankara kulisleri durulmuyor!' başlığıyla kaleme aldığı yazısında, bu yılın ocak ayında Ankara'da ‘FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili bazı iddiaları gündeme getirdiğini anımsattı.

Murat EmirCHP'li Murat Emir'in, Bakan Soylu'ya konuyla ilgili yönelttiği sorular şöyle: 

"Gazeteci Ahmet Takan'ın, 16 Şubat 2017 tarihli yazısında iddia edildiği gibi bu yılın ocak ayında Ankara'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ankara'da bir belediye başkanı ile oğlunun da ifadesi alınmış mıdır? Gazeteci Takan'ın yazısı, oğlu da en az kendisi kadar tanındığı için ifadeye çağrılan belediye başkanının İ. Melih Gökçek olduğunu akıllara getirmiştir. FETÖ operasyonu kapsamında MİT'te ifadesine başvurulan kişi İ. Melih Gökçek midir? Takan'ın yazısında ifade ettiği gibi belediye başkanlarının yurtdışındaki paralarını Türkiye'ye getirdiği iddiası doğru mudur? Doğruysa hangi belediye başkanı hangi ülkedeki parasını Türkiye'ye transfer etmiştir ve yazıdaki rakamlar doğru mudur?"

 

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