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Spor

Mitrovic'in maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Matej Mitrovic'in kulübü Rijeka'ya bonservis bedeli olarak 4.2 milyon Euro ödediği

06 Ocak 2017 16:14

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapan Beşiktaş, HNK Rijeka’dan Matej Mitrovic ile anlaşma sağladı.

KAP’a yapılan açıklamada Mitrovic’in kulübüne 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, 23 yaşındaki oyuncuya da yıllık 1.2 milyon Euro ödeneceği duyuruldu.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama ise şöyle:

“Matej Mitrovic’in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.”

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BeşiktaşHNK RijekaMatej Mitrovicbonservis

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